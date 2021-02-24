Нетаниягу представил план: "Возвращение к нормальной жизни в пять шагов"

На брифинге, состоявшемся в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере глава правительства Биньямин Нетаниягу обнародовал программу возвращения Израиля к нормальной жизни после отмены всех ограничений. Эта программа предусматривает пять этапов.

Первый шаг

Выдача и запуск первой версии "зеленого паспорта". По словам главы правительства, именно на этом этапе сейчас находится Израиль.

Второй шаг

Постепенное возвращение к работе системы образования. Этот этап назначен на вторую неделю марта.

Третий шаг

Он назначен также на середину марта и предусматривает запуск "зеленого паспорта" версии "бет". Глава правительства не объяснил, что он под этим подразумевает. Возможно, на этот этап запланировано открытие ресторанов, кафе, залов торжеств.

Четвертый шаг

Он должен начаться в конце марта. Предполагается, что к этому времени будет закончена вакцинация израильтян старше 16 лет.

Пятый шаг

К этому этапу, назначенному на апрель, должны быть сняты все карантинные ограничения, что позволит израильтянам вернуться к обычной жизни.

Биньямин Нетаниягу в очередной раз обратился к тем, кто до сих пор не сделал прививку, с призывом не откладывать вакцинацию. "Во всем мире люди хотят привиться и ждут, когда будет вакцина. Израиль - единственная страна, где вакцина ждет граждан", - сказал он, и выразил надежду, что вакцинация детей начнется еще до начала летних каникул.

На брифинге присутствовали министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, министр внутренней безопасности Амир Охана, генинспектор полиции Коби Шабтай, координатор борьбы с коронавирусом Нахман Аш, глава отдела общественного здравоохранения министерства здравоохранения Шарон Эльрои Прайс, гендиректор службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и главы больничных касс.

Биньямин Нетаниягу, а затем и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн призвали израильтян не нарушать действующие ограничения во время Пурима.

Блокпосты будут работать с 20:00 и до 05:00 с четверга, 25 февраля, по воскресенье, 28 февраля.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что кроме этого сотни патрульных машин и сотрудников полиции будут патрулировать улицы населенных пунктов.

Штраф за проведение праздничных вечеринок составит 5 тысяч шекелей, штраф за нарушение "комендантского часа" - 500 шекелей.