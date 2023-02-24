За кулисами коалиции, оппозиции и переговоров у президента. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Примерно в 23:40 понедельника, 20 февраля, на трибуну Кнессета поднялся министр юстиции Ярив Левин. Позади остались шесть часов пленарного заседания, в ходе которого Кнессет обсуждал первые законопроекты юридической реформы, а точнее скандалил по вопросу о юридической реформе. Депутаты не меняют свое мнение в ходе пленарного заседания, оно всегда сформировано заранее и чаще всего подчинено интересам коалиции или оппозиции. Так было и на сей раз. Наверняка среди оппозиции были те, кто готовы, как минимум, воздержаться, а не голосовать против. Наверняка среди коалиции были те, кто готовы были воздержаться и не голосовать за. Однако в данном случае, более чем когда бы то ни было, возможность "дезертирства" не стояла на повестке дня.

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Пости все шесть часов Ярив Левин не покидал зал заседаний. Возможно на короткое время он выходил, но всякий раз, когда я смотрел в ту часть зала, где находятся места министров, видел там Левина. Он слушал как его обвиняли в уничтожении демократии, в превращении Израиля в Турцию, в том что из Израиля "утекают" деньги, мозги и бизнес, в том, что народ расколот. Левин почти не спорил, временами делал вид, что не слушает, но из зала не выходил. Когда до голосования оставались два выступающих – он и формальный автор законопроектов Симха Ротман – Левин поднял на трибуну. "Это будет очень длинная речь, но ее стоит послушать", – говорили в окружении Левина. Он говорил почти час. Двадцать лет борьбы и труда, который казался сизифовом в самом классическом понимании этого слова, Левин облек в слова и предложения, которые обрушил на головы депутатов, журналистов, а через экран Парламентского телеканала и на головы граждан Израиля. "Это была первая речь Левина на праймериз на пост главы "Ликуда"", – сказал мне один активист партии. Не исключено, что об этом же думал премьер-министр Биньямин Нетаниягу и остальные лидеры "Ликуда", слушая выступление Левина.

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Идеологическая борьба всегда идет рука об руку с борьбой политической. Какими бы чистыми и искренними не были мотивы противоборствующих сторон, неотъемлемой частью любой борьбы является политический аспект. И нынешний случай не исключение. Большинство лидеров "Ликуда", во всяком случае те, кто видят себя в один прекрасный день на посту премьер-министра, почти не высказываются о реформе. Мы не имеем понятия, что о ней думают Исраэль Кац, Ави Дихтер, Нир Баркат. Бывший мэр Иерусалима Баркат заявил на последнем заседании правительства, что "необходимо инициировать переговоры и добиваться компромисса, так как владельцы крупных компаний хайтека предупреждают об обвале". Позиция Юлия Эдельштейна немногим яснее. Бывший спикер Кнессета давно говорит о компромиссе, но о компромиссе говорят многие – от Бени Ганца и до Симхи Ротмана включительно. Бог и дьявол в мелочах, а те, кто видят себя в обозримом будущем лидерами "Ликуда" не вдаются в эти мелочи. Причина этого не только в нежелании заходить на минное поле однозначных заявлений и твердой позиции, не только в нежелании попасть под удар раскачивающегося сейчас маятника. Ярив Левин бросил на кон все свое политическое будущее. Если борьба вокруг реформы завершится катастрофой – экономической, общественной, политической – у Левина нет ни малейших шансов на политическое выживание. С другой стороны, тот или иной успешный выход из нынешнего тупика, те или иные серьезные изменения в юридической системе без гражданской войны, без экономического обвала, без утраты популярности "Ликуда", сделает Левина человеком номер один в партии, разумеется, после Нетаниягу. Чем кончится нынешнее противостояние никто не знает, и поэтому лидеры "Ликуда" ведут активную борьбу за наиболее удобное место на заборе, с которого хорошо видно происходящее на поле.

Биньямин Нетаниягу также молчит. У него есть отличное оправдание в виде запрета, наложенного юридическим советником правительства Гали Баарав-Миара. Однако неясно, страдает Нетаниягу от этого запрета или наслаждается им. Премьер-министр придерживается гораздо более умеренной позиции, чем его министр юстиции. Но у Нетаниягу есть свои интересы, например давление на юридическую систему в попытке получить мягкую досудебную сделку в обмен на замораживание реформы. Эта конспирологическая теория все время получает косвенные подтверждения в виде глухих слухов о переговорах о сделке, которые ведутся или якобы ведутся за кулисами. В оппозиции утверждают, что Нетаниягу готовит несколько сценариев использования плодов реформы для решения своей главной проблемы – судебно-юридической. Существуют ли такие сценарии в реальности или это разговоры ради разговоров, станет ясно когда и если реформа будет завершена.

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Вопрос о том, является ли Нетаниягу ведущим или превратился в ведомого, иными словами утратившего контроль за ситуацией в его собственной коалиции, все активнее занимает политическую систему. Этот вопрос, который еще совсем недавно казался почти невероятным, в коалиции, которая заявляла о себе, как о монолитной ("только и исключительно правые"), неожиданно стал актуальным как никогда. Коалиционные партнеры "Ликуда" не скрывают, что их готовность предоставить Нетаниягу пространство для маневра весьма ограничено. Симха Ротман в интервью "Гаарец" прямо заявил, что, если реформа не будет утверждена, правительство прекратит свое существование. Ультраортодоксы также открыли для себя возможные выгоды от юридической реформы. Вопреки утверждениям противников реформы, дискуссия о ситуации в юридической системе идет уже не один год. Только до сих пор любая попытка поднять этот вопрос на повестку дня, сделать дискуссию легитимной, наталкивалась на агрессивное противостояние апологетов Аарона Барака. И "Яадут а-Тора" вполне мирно с этим жила. Но реформа, продвигаемая нынешним правительством, открыла для Моше Гафни новую "игрушку" – преодоление вето БАГАЦа. И в "Яадут а-Тора" стали большими радикалами в этом отношении, чем Симха Ротман. "Если не будет принят закон о преодолении вето БАГАЦа большинством в 61 голос, правительство утратит право на существование",- заявляют в "Яадут а-Тора". Такая страсть к переменам объясняется просто. В обозримом будущем Кнессету предстоит принять закон о призыве в ЦАХАЛ. Формулировка, в которой этот закон будет принят, скорее всего приведет к его отмене БАГАЦем. Закон о преодолении вето Верховного суда дает защиту от такой отмены. Именно поэтому ультраортодоксы внезапно оказались в первых рядах реформаторов, заметно ограничивающих пространство для маневра, которым располагает Нетаниягу.

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И дело, разумеется, не только в реформе. Начавшееся обсуждение проекта государственного бюджета чудесным образом ускорило процесс переговоров о частичной передаче полномочий гражданской администрации в Иудее и Самарии Бецалелю Смотричу. Соглашение об этом было достигнуто вскоре после того, как министр финансов Смотрич пригрозил не проголосовать за им же предложенный проект бюджета. Соглашение между Нетаниягу, Галантом и Смотричем сформировано столь обтекаемо, что, очевидно, не решит проблему конфликта полномочий, и он вспыхнет вновь при первом же разрушении форпоста. Но на данном этапе Нетаниягу добился тишины на этом фланге своей монолитной, но очень беспокойной коалиции. Явившиеся с демонстративным опозданием на заседание правительства по бюджету Итамар Бен-Гвир и Идит Сильман – это еще один симптом того, что ждет нынешнюю коалицию в период обсуждения бюджета. В этих условиях Нетаниягу вряд ли может пойти на серьезные компромиссы по реформе.

По иронии судьбы, в оппозиции пространства для маневра немногим больше. Там помимо разногласий среди политического руководства оппозицией, есть еще и улица, а также те, кто организовывают, оплачивают (не демонстрантов, а расходы) и продвигают демонстрации протеста в СМИ и социальных сетях. До сегодняшнего дня любой намек на компромисс наталкивался на резкую критику и категорическое возражение со стороны лидеров протеста. Как Нетаниягу в известной степени стал заложником своей коалиции, лидеры парламентской оппозиции стали заложниками того самого уличного протеста, к которому призывали и который пестовали. Обе стороны так щедро обещали своим сторонникам полную победу, до таких высот взвинтили уровень ожиданий, что задача, которую поставил перед собой президент государства – сбить накал страстей и привести к переговорам – выглядит едва ли выполнимой.

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В оппозиции не меньше чем в коалиции ведут борьбу, глядя в тот день, когда противостояние вокруг реформы разрешится тем или иным образом. Яир Лапид, как уже говорилось, судя по всему сделал ставку на митингующих в расчете на то, что они на следующих выборах дадут ему шанс вернуться в канцелярию премьер-министра. Не случайно его реакцией на согласие "Ликуда" заморозить на неделю проведение частных законопроектов стало "поздравление с успехом тех, кто выходит на улицы". Вместо того, чтобы пойти навстречу Нетаниягу, он пошел навстречу демонстрантам.

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Лидер "Махане Мамлахти" Бени Ганц остается наиболее умеренной фигурой в оппозиции, и есть те, кто утверждают, что он не спускает глаз с возможности присоединиться к правительству. Разумеется лишь при выполнении многих условий, которые сейчас кажутся невероятно далекими от реализации. Компромисс по реформе и выход из правительства правых радикалов – условия обязательные, но недостаточные. Гидеон Саар и Гади Айзенкот занимают гораздо более резкие позиции и вряд ли окажут Ганцу поддержку, если он решит сделать шаг навстречу Нетаниягу.

Авигдор Либерман и Мерав Михаэли остаются наиболее радикальными в оппозиции. И в НДИ, и в "Аводе" отвергают саму возможность переговоров, однако Либерман публично осудил и призывы к насилию и гражданской войне, то и дело звучащие из уст противников реформы. Для Мерав Михаэли происходящее сейчас стало глотком свежего воздуха. Еще два месяца назад она была провальным политиком, которого многие в левом лагере обвиняли в поражении всего блока на выборах из-за ее отказа объединиться с МЕРЕЦ. Сегодня ее коллеги Наама Лазими и Гилад Карив являются активными, а главное громогласными участниками протестов. Все, что нужно Михаэли – максимально долгое продолжение происходящего, чтобы вернуть себе легитимацию и остаться во главе "Аводы". У Гилада Карива на этот счет свое мнение и свои планы.

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Реальной информацией о происходящем на переговорах об условиях начала диалога обладает лишь считанное число людей, и они не торопятся этой информацией поделиться. На сцене, перед кулисами, не происходит почти ничего, так как стороны уперлись в тупик на фоне дискуссии о том, можно ли вести переговоры одновременно с продолжением принятия законов по реформе. Но это только перед кулисами. Шимон Перес когда-то сказал, что публично не занимаются любовью и не творят мирный процесс. Сейчас есть слишком много свидетельств того, что за кулисами при посредничестве президента идут переговоры. Симха Ротман регулярно посещает президентскую канцелярию для бесед, то и дело появляются публикации о разного рода тайных каналах переговоров. Все это очень туманно и результатов пока не приносит. Принесет ли? Далеко не очевидно.

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Одновременно коалиция продолжает прикладывать гигантские усилия к тому, чтобы максимально утратить популярность в минимальные сроки. От попытки вмешательства министра связи в то, как корпорация КАН освещает юридическую реформу, через принятие в предварительном чтении закона о квасном и до скандально решения утвердить оплату расходов на личный дом премьер-министра. И разумеется "закон Дери-2", направленный лишь на то, чтобы позволить главе ШАС занять пост министра. Нынешняя коалиция временами напоминает плохо воспитанного ребенка, который, оказавшись в магазине игрушек, требует все и сразу. "Родители", а в данном случае избиратели, реагируют однозначно. Опрос Камиля Фукса, результаты которого были опубликованы на этой неделе телеканалом "Решет", должен стать ощутимой предупредительной затрещиной для глав коалиции, в первую очередь для "Ликуда". Лишь 27 мандатов набирает эта партия в опросе, лишь 56 мандатов остаются у партий нынешней коалиции. Единственным их утешением, хоть и слабым, является то, что 56 мандатов набирают и партии прошлой коалиции. ХАДАШ-ТААЛ и возвращающийся к жизни БАЛАД, набирают 8. Ничья. Те, кто хотят реформировать юридическую систему, изменить отношения между звеньями власти, не могут себе позволить пренебрегать общественным мнением, других дивизий у них нет. И речь не идет об отношении общества к реформе, а о той атмосфере, о том общественном климате, который формирует правительство. Не заботясь о нем, коалиция теряет поддержку и при проведении реально необходимой реформы юридической системы.

И последнее. Год назад началось вторжение российской армии в Украину. Уже год это государство отстаивает свою независимость в войне с агрессором, военный потенциал которого неизмеримо выше. Мало кто верил год назад в возможность такого сценария. Однако Украина выстояла. Израиль на стороне Украины.