Источники: на саммите в Париже согласовано начало переговоров с ХАМАСом по "обмену пленными"

Утром в субботу, 24 февраля, израильская делегация, участвовавшая в саммите о возможном "обмене пленными" с ХАМАСом, вернулась в Израиль. Сайт Ynet со ссылкой на анонимный политический источник пишет, что во Франции была согласована схема начала переговоров с ХАМАСом.

По словам этого источника, цитируемого политическим обозревателем Итамаром Айхнером, следующим шагом станет обсуждение имен заложников и имен палестинских заключенных, которые будут освобождены, и условий прекращения огня.

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Ожидается, что этот план будет обсуждаться в военном кабинете, а в случае одобрения – в расширенном кабинете министров Израиля.

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В публикации Ynet подчеркивается, что пока речь идет о "набросках соглашения", а не о какой-либо окончательной договоренности. Тем не менее, источник довольно оптимистично говорит о результатах саммита в Париже.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передает, что на парижских переговорах "достигнуто соглашение об обновленных рамках сделки по обмену... был достигнут прогресс, который позволит перейти к обсуждению деталей сделки". По сведениям этого телеканала, на данном этапе обсуждается вопрос "об освобождении 40 заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на 200-300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах".

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Участниками саммита в Париже были директор ЦРУ Уильям Бернс, глава египетской разведки Аббас Камаль, премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман аль-Тани. Со стороны Израиля в переговорах в Париже участвовали глава "Мосада" Давид Барнеа, глава ШАБАКа Ронен Бар, глава штаба по поиску похищенных Ницан Алон и политический советник премьер-министра Офир Фальк.

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В прошлый раз Бернс, Камаль, аль-Тани и Барнеа встречались в январе, тогда была принципиально согласована формула шестинедельного прекращения огня. Однако ХАМАС не принял предложение, потребовав полного и окончательного прекращения огня до начала процесса "обмена пленными".

По словам египетских чиновников, переговоры возобновились после того, как ХАМАС заявил, что готов снизить свои условия по количеству палестинских заключенных, которых требуется освободить из израильских тюрем в обмен на заложников, удерживаемых в Газе. Теперь речь идет о 3000 заключенных. В январе, по данным СМИ, речь шла о 5000 заключенных. Ранее ХАМАС требовал освобождения всех заключенных женщин и несовершеннолетних (по разным данным до 19 лет или до 21 года), а также заключенных, приговоренных к пожизненному заключению (то есть террористов, осужденных за убийства израильтян). ХАМАС по-прежнему настаивает на освобождении тех, кто отбывает длительные сроки тюремного заключения по делам, связанным с терроризмом.

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Как писало накануне издание Wall Street Journal, ключевым препятствием на переговорах остается продолжительность прекращения огня. ХАМАС требует, чтобы переговоры о постоянном прекращении огня начались немедленно после начала шестинедельной паузы. ХАМАС запросил план, согласно которому дальнейшее освобождение заложников во время прекращения огня будет зависеть от прогресса в переговорах по прекращению войны, заявили египетские официальные лица.

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Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что прекращение войны – это "красная линия", которую он не переступит. Правительство Израиля по-прежнему декларирует две цели войны: уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

ХАМАС, заявляя о готовности на шестинедельное прекращение огня и снижении числа освобождаемых из тюрем заключенных, подчеркивает, что продолжит держать в плену израильских солдат-мужчин до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня и не будет завершен полный вывод израильских войск из сектора Газы, заявили представители Египта.

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Израильские официальные лица ранее сообщали участникам переговоров, что они готовы обсуждать только аспекты сделки, связанные с гуманитарной помощью. По словам египетских чиновников, Израиль не отправил техническую группу в Каир для начала непрямых переговоров с ХАМАСом.

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22 февраля Вашингтон направил в Израиль координатора администрации США по Ближнему Востоку Бретта Макгерка, который встречался с израильскими официальными лицами через день после переговоров в Каире, где он контактировал с представителями египетских властей, участвующими в переговорах с руководством ХАМАСа.

7 октября 2023 года, на фоне массированных ракетных обстрелов из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, террористами были захвачены в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы. 24-30 ноября действовал режим прекращения огня, в течение которого удалось вернуть 105 заложников, которых удерживали террористы – среди освобожденных 81 израильтянин. (В общей сложности, до конца ноября ХАМАС отпустил 109 заложников. Еще одна заложница была спасена ЦАХАЛом на начальной фазе операции в Газе.) Трое заложников, сбежавших от террористов, по ошибке были убиты израильскими военными. 12 февраля двое заложников были спасены в результате спецоперации. В настоящее время, по данным ЦАХАЛа, в секторе Газы террористы продолжают удерживать 132 заложников (в их числе 116 израильских граждан – учтены все, включая похищенных в 2014-2022 годах, живые и погибшие, если их тела остаются в Газе). По предварительным сведениям, не менее 33 заложников погибли, их тела удерживают террористы.

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком