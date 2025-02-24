Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 24 февраля, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Очень холодно, особенно в горных районах. Облачно. Ожидаются слабые дожди на севере и в центре, до северного Негева. Слабый снегопад на Хермоне и на других вершинах севера и центра страны.

В Иерусалиме – 1-6 градусов, в Тель-Авиве – 6-11, в Хайфе – 5-8, в Эйлате – 8-16, в Беэр-Шеве – 3-10, в Мицпе-Рамоне – 1-8, на побережье Мертвого моря – 7-13, в Ашкелоне и Ашдоде – 6-12, в Ариэле – 2-7, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-12, на Голанских высотах – 0-8.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17 градусов, высота волн – 70-160 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник-четверг будет малооблачно и прохладно, постепенное повышение температуры.