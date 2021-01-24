Правительство проголосовало за "герметичное" закрытие аэропорта Бен-Гурион

В воскресенье, 24 января, члены кабинета министров проголосовали за "герметичное" закрытие международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Решение должно вступить в силу в ночь на 26 января и будет действовать, как минимум, до 31 января.

Эта мера направлена на то, чтобы не допустить проникновения в Израиль новых штаммов коронавируса.

До 31 января будут отменены все входящие и исходящие рейсы за исключением гуманитарных случаев, рассмотрением которых будет заниматься комиссия по исключениям.

Несмотря на протест министра алии и интеграции Пнины Тамано-Шата, которая заявляла, что ни разу с момента своего основания Израиль не приостанавливал прием репатриантов, решение будет распространяться и на рейсы, которые должны были доставить в Израиль репатриантов. Радиостанция "Кан Бет" передала, что Пнина Тамано-Шата говорила, что в ближайшие дни в Израиль должны прибыть сотни репатриантов из Украины, однако Биньямин Нетаниягу ответил ей, что "репатрианты могут подождать неделю".

По информации сайта Ynet, гражданам Израиля, которые в данный момент находятся за границей, по словам министра транспорта Мири Регев, только в исключительных случаях будет даваться разрешение на въезд в Израиль, при этом рейсы будут совершаться частными авиакомпаниями.

По данным этого издания, глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение министерству финансов компенсировать разницу между стоимостью билета на коммерческий рейс и рейс, осуществляемый частной компанией, в случаях, когда речь идет о спасении жизни гражданина Израиля.

В совместном сообщении пресс-службы министерства главы правительства и министерства здравоохранения отмечается, что исключения на время карантина составят грузовые рейсы из-за рубежа, самолеты пожарной службы, и самолеты, эвакуирующие израильтян в случаях, когда необходима срочная медицинская помощь.

Израильские авиакомпании, в первую очередь частные, смогут получить разрешение на вылет и посадку в Израиле в случае, если их пассажир должен предстать перед судом в качестве свидетеля или подсудимого.