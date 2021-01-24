Житель ПА умер при попытке нелегально проникнуть на территорию Израиля

Власти Палестинской автономии сообщают, что житель ПА примерно 50 лет умер в результате действий израильских пограничников, которые преследовали его при попытке нелегально проникнуть на израильскую территорию.

По разным версиям, этот мужчина скончался от сердечного приступа или в результате отравления слезоточивым газом.

Тело умершего доставлено в больницу в Шхеме.

Израильские власти эту информацию не комментируют. Пограничная служба подтверждает, что была пресечена попытка массового незаконного проникновения на израильскую территорию жителей ПА в районе пограничного забора недалеко от Туль-Карема.