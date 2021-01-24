Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
9 - 19°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2021 г., 15:01

В Яффо был застрелен активист "Исламского движения" шейх Мухаммад Абу Наджам

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Яффо был застрелен активист "Исламского движения" шейх Мухаммад Абу Наджам

В воскресенье, 24 января, в результате вооруженного нападения на улице Саба Ме-Шфулэ в Тель-Авиве-Яффо были ранены двое мужчин. Один пострадавший, получивший пулевое ранение, был доставлен в критическом состоянии в больницу "Вольфсон" в Холоне. Второй получил ранение средней тяжести и тоже был доставлен в больницу.

Позже из больницы "Вольфсон" сообщили, что один из раненых умер.

Разрешено к публикации имя убитого. Это шейх Мухаммад Абу Наджам, который был влиятельным активистом "Исламского движения".


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2021
Стрельба в Тель-Авиве, ранены двое мужчин

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:35 Скончался журналист, писатель и переводчик Георг Мордель
20:03 Начгенштаба ЦАХАЛа: "Любой возврат к ядерной сделке с Ираном – зло"
19:49 Перец проигнорировал приказ Михаэли выйти из правительства и вместо этого вышел из "Аводы"
17:59 Израильтянин Эйтан Стибе станет одним из первых "туристов" на космическом корабле Илона Маска
17:29 Продлено распоряжение о принудительном карантине для туристов. Наземные границы Израиля по-прежнему открыты
17:11 Внимание, розыск: пропал 59-летний Михаэль Корпашов из Иерусалима
16:57 В больнице "Сорока" от лейкемии умер заключенный, осужденный за террор
15:05 Попытка теракта в Самарии: застрелен 17-летний житель ПА
14:16 Глава Верховного суда: "Не надо нас втягивать в политические дискуссии"
12:51 ДТП на шоссе №60, юноша в тяжелом состоянии
...