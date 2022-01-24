В 2021 году полиция выписала водителям более семи тысяч штрафов за употребление алкоголя

Пресс-служба полиции сообщает, что в течение 2021 года было выписано 7095 штрафов за употребление за рулем спиртных напитков.

Это почти на две тысячи штрафов, чем за 2020 год, когда было водителям выписано 5962 штрафа за употребление алкоголя.

Наибольшее число штрафов было выписано водителям в Тель-Авиве - 466 штрафов.

На втором месте Беэр-Шева - 358 штрафов.

В Ришон ле-Ционе было выписано 243 штрафа.

В Эйлате - 230 штрафов.

В Ашдоде - 208 штрафов.

В Иерусалиме - 190 штрафов.