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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2022 г., 21:31

Ганц: "Тот, кто бросает камни, поджигает машины или использует оружие, - террорист"

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Ганц: "Любой, кто бросает камни, поджигает машины или использует оружие, - террорист"

Министр обороны Бени Ганц в своем "твиттере" прокомментировал последние события в Иудее и Самарии. Он пообещал, что против совершающих преступления на националистической почве будут приниматься жесткие меры.

"Тот, кто бросает камни, поджигает машины, использует холодное или огнестрельное оружие, - террорист", - написал он.

Бени Ганц сообщил, что провел совещание, посвященное ситуации в Иудее и Самарии, и в настоящее время идет процесс усиления присутствия израильских сил на территориях, включая полицию и ШАБАК.


Это сообщение появилось после того, как палестинские и израильские СМИ сообщили об инциденте в палестинской деревне Хауара с участием большой группы поселенцев. Согласно этим сообщения, поселенцы, приехав в Хуавару колонной из нескольких автомобилей, провели там акцию "таг мехир", во время которой повредили около 20 автомобилей и несколько полицейских машин, витрины в магазинах и окна в домах. Несколько местных жителей, включая трехлетнего ребенка, были ранены.

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