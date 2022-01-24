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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2022 г., 11:44

В детсаду в Иерусалиме маленький ребенок подавился и потерял сознание

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В детсаду в Иерусалиме маленький ребенок подавился и потерял сознание

В понедельник, 24 января, в детском саду в Иерусалиме маленький ребенок подавился во время еды и потерял сознание. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом".

Парамедики реанимировали ребенка и доставили пострадавшего в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое, но стабильное.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.


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