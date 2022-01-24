В детсаду в Иерусалиме маленький ребенок подавился и потерял сознание

В понедельник, 24 января, в детском саду в Иерусалиме маленький ребенок подавился во время еды и потерял сознание. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом".

Парамедики реанимировали ребенка и доставили пострадавшего в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое, но стабильное.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.