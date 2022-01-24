Перестрелка в детском саду в Негеве: мать и младенец получили огнестрельные ранения

В результате перестрелки в одной из непризнанных бедуинских деревень Негева 28-летняя женщина и ее месячный младенец получили огнестрельные ранения.

Парамедики МАДА оказывают раненым первую помощь и эвакуируют их в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Младенец ранен в ногу, его мать получила ранение в спину.

Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

Полиция проверяет обстоятельства инцидента. СМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что перестрелка произошла в результате конфликта, возникшего в детском саду.