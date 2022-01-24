Перестрелка в детском саду в Негеве: мать и младенец получили огнестрельные ранения
В результате перестрелки в одной из непризнанных бедуинских деревень Негева 28-летняя женщина и ее месячный младенец получили огнестрельные ранения.
Парамедики МАДА оказывают раненым первую помощь и эвакуируют их в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Младенец ранен в ногу, его мать получила ранение в спину.
Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.
Полиция проверяет обстоятельства инцидента. СМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что перестрелка произошла в результате конфликта, возникшего в детском саду.
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