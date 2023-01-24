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    В Израиле

    Стратегический отчет INSS: Израилю угрожает ухудшение отношений с США. Среди рекомендаций – увеличение помощи Украине

    время публикации: | последнее обновление:
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    Стратегический отчет INSS: Израилю угрожает конфликт с США. Среди рекомендаций – увеличение помощи Украине
    Yonatan Sindel/Flash90

    Израильский исследовательский институт национальной безопасности (INSS) представил президенту страны Ицхаку Герцогу стратегический прогноз на 2023 год, содержащий оценку текущей ситуации, основные угрозы и возможности.

    В качестве основных угроз аналитики INSS называют поляризацию общества в Израиле и существенное ухудшение отношений с Вашингтоном из-за поляризации общества, наблюдаемой в США. Лагерь прогрессивных демократов, завладевший умами молодого поколения, отказывает Израилю и сионистскому движению в легитимации, рассматривая их как проявления "колониализма и белого превосходства".

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    На этом фоне отношения с США могут быть подорваны тем, что в Вашингтоне могут рассматривать как недостаточную поддержку в противостоянии с Китаем и с Россией, а также тем, что будет восприниматься как подрыв демократии и как ухудшение отношений с палестинцами. Чтобы предотвратить это, рекомендуется предпринимать активные шаги, доказывающие принадлежность Израиля к "демократическому лагерю" и готовность к диалогу.

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    Также предлагается более публично выражать поддержку Украине и рассмотреть поставку Киеву вооружений, продолжать продвижение совместных оборонных и научно-технических проектов с США, странами Запада и умеренными странами Ближнего Востока, с упором на разработку квантовых компьютеров и технологий искусственного интеллекта.

    Касательно Ирана в институте считают, что у Исламской республики не осталось технологических препятствий на пути к ядерной бомбе, и все зависит только от принятия ее руководством решения о ее создании.

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    Авторы отчета рекомендуют правительству Израиля воспользоваться сложившейся геополитической ситуацией и использовать сближение Ирана с Россией для усиления международного давления на Тегеран.

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    Аналитики рекомендуют обратить особое внимание на Палестинскую автономию, где ситуация может в любой момент обостриться и вне зависимости от израильской политики, в случае главы ПА Махмуда Аббаса и на фоне роста недовольства молодежи. Также упоминается увеличение вероятности перехода к парадигме "одного государства", ставящей под угрозу существование Израиля как еврейского демократического государства.

    Правительству Израиля рекомендуется продолжать меры по отделению от автономии, включая завершение строительства стены безопасности, поддержку палестинской администрации и поддержание связей с новым поколением палестинского руководства, укрепление палестинских служб безопасности под эгидой США и продвижение генерального плана для "зоны С", включающее строительство и развитие инфраструктур для палестинского населения.

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