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    В Израиле

    В БАГАЦ подан иск с требованием объявить Нетаниягу неспособным выполнять обязанности премьер-министра

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    В БАГАЦ подан иск с требованием объявить Нетаниягу неспособным выполнять обязанности премьер-министра
    Olivier Fitoussi/Flash90     В БАГАЦ подан иск с требованием объявить Нетаниягу неспособным выполнять обязанности премьер-министра
    Flash90. Фото: Г.Йоханан

    Организация "Гвардия израильской демократии" обратилась в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с требованием обязать правительство и юридического советника правительства Гали Баарав-Миару объявить Биньямина Нетаниягу неспособным выполнять свои обязанности.

    Авторы иска мотивировали свое обращение тем, что Нетаниягу является обвиняемым в уголовных правонарушениях. По утверждению истцов, тот факт, что Нетаниягу продвигает реформу юридической системы, является нарушением соглашения о конфликте интересов, подписанном главой правительства после выборов.

    В 2020 году, когда Верховный суд единогласно постановил, что несмотря на обвинительные заключения, Нетаниягу может формировать правительство, были обозначены сопутствующие условия. Помимо прочего, суд запретил Нетаниягу принимать участие в обсуждении "структурных изменений юридической системы".

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    По мнению авторов иска, позиция Нетаниягу по вопросу о реформе юридической системы, а также тот факт, что он активно продвигает ее, является грубым нарушением этого требования.

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    В то же время, вердикт суда от 2020 года не оговаривает прямых последствий нарушения Биньямином Нетаниягу соглашения о конфликте интересов.

    Иск в БАГАЦ может еще более обострить конфликт между юридическим советником правительства Гали Баарав-Миара и правительством. Именно юридическому советнику правительства предстоит сформировать ответ на иск, поданный "гвардией демократии".

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    Как сообщалось ранее, источники в коалиции заявили, что если Гали Баарав-Миара начнет совещания по вопросу о возможности объявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу неспособным исполнять свои обязанности, она будет уволена еще до того, как завершит процесс. 

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