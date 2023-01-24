В БАГАЦ подан иск с требованием объявить Нетаниягу неспособным выполнять обязанности премьер-министра

Организация "Гвардия израильской демократии" обратилась в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с требованием обязать правительство и юридического советника правительства Гали Баарав-Миару объявить Биньямина Нетаниягу неспособным выполнять свои обязанности.

Авторы иска мотивировали свое обращение тем, что Нетаниягу является обвиняемым в уголовных правонарушениях. По утверждению истцов, тот факт, что Нетаниягу продвигает реформу юридической системы, является нарушением соглашения о конфликте интересов, подписанном главой правительства после выборов.

В 2020 году, когда Верховный суд единогласно постановил, что несмотря на обвинительные заключения, Нетаниягу может формировать правительство, были обозначены сопутствующие условия. Помимо прочего, суд запретил Нетаниягу принимать участие в обсуждении "структурных изменений юридической системы".

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По мнению авторов иска, позиция Нетаниягу по вопросу о реформе юридической системы, а также тот факт, что он активно продвигает ее, является грубым нарушением этого требования.

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В то же время, вердикт суда от 2020 года не оговаривает прямых последствий нарушения Биньямином Нетаниягу соглашения о конфликте интересов.

Иск в БАГАЦ может еще более обострить конфликт между юридическим советником правительства Гали Баарав-Миара и правительством. Именно юридическому советнику правительства предстоит сформировать ответ на иск, поданный "гвардией демократии".

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Как сообщалось ранее, источники в коалиции заявили, что если Гали Баарав-Миара начнет совещания по вопросу о возможности объявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу неспособным исполнять свои обязанности, она будет уволена еще до того, как завершит процесс.