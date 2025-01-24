Смотрич временно ушел с поста министра финансов, чтобы обеспечить необходимое голосование в Кнессете

Лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич временно ушел в отставку с должности министра финансов и вернулся в качестве депутата в Кнессет, чтобы "вытеснить" депутата Ицхака Кройзера от партии "Оцма Иегудит", покинувшей правительство, пишет Яки Адамкер на сайте Walla.

Этот шаг последовал после того, как депутат Кнессета Цви Суккот ("Ционут Датит") был выведен из коалиции в результате изменений в составе.

В понедельник, после голосования на пленарном заседании, ожидается, что Смотрич вернется на пост министра финансов.

После отставки лидера партии "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира из правительства и возвращения министров от этой партии в Кнессет депутат Цви Суккот потерял свое место в парламенте. Смотрич был вынужден вернуться в Кнессет, временно покинув пост министра, чтобы не создавать угрозу для результатов голосований, так как партия "Оцма Иегудит" перестала поддерживать коалицию. Позже Смотрич намерен действовать с целью возвращения Цви Суккота в Кнессет.

Напомним, что в феврале 2023 года министр финансов Бецалель Смотрич подал в отставку из Кнессета в рамках "норвежского закона", позволяющего министрам и заместителям министров правительства уступать свое депутатское место своим однопартийцам. Вместо Смотрича в Кнессет тогда вошел депутат от партии "Ционут Датит" Цви Суккот.

Ранее, в январе 2023 года, в рамках того же "норвежского закона" министр еврейского наследия Амихай Элиягу ("Оцма Иегудит") ушел из Кнессета – вместо него мандат депутата получил Ицхак Кройзер.

Вся эта сложная коллизия возникла из-за того, что на выборы в Кнессет 25-го созыва партии "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит" шли единым списком.

Отметим также, что Кройзер – член комиссии по назначению судей. Ранее он представлял в этой комиссии коалицию. Перейдя в оппозицию, Кройзер автоматически лишается места в этой комиссии. В коалиции ожидается борьба за его место.