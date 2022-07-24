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    В Израиле

    Минпрос объявил о нехватке шести тысяч учителей и воспитателей

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    Минпрос объявил о нехватке шести тысяч учителей и воспитателей
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министерство просвещения сообщило об острой нехватке кадров в системе образования. Эта информация была опубликована на фоне зашедших в тупик переговоров минфина с профсоюзом учителей о зарплатах.

    По данным министерства просвещения, в детских садах недостает 117 воспитателей, в начальных школах – 2351 педагога, в средних классах – 855 учителей, в старших классах 1245 учителей, в системе специального образования 1103 учителя и педагога. В общей сложности пустуют ставки 5671 работника системы просвещения.

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    В начальной школе необходимы классные руководители (пустуют 1295 ставок), учителя английского языка (424 ставки), точных наук (251 ставка), искусства (178 ставок), физкультуры (203 ставки).

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    В средних классах пустуют ставки – учителей математики (196), английского языка (247), точных наук и технологий (214), иврита (198).

    Наиболее внушительный список вакансий касается учителей, преподающих в выпускных классах. Требуются: 200 классных руководителей, 200 учителей английского языка, 156 – математики, 131 – иврита, 82 – информатики, 66 – литературы, 68 – биологии, 60 – ТАНАХ, 47 – физики, 21 – химии, 47 – обществоведения, 25 – географии, 50 – истории, 47 – физкультуры, 17 – электроники, 7 – электрики, 3 – транспорта будущего, 11 – автодела, 4 – аналитики данных, 3 – архитектуры.

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    Отчет был составлен по указанию министра просвещения Ифат Шаши-Битон, которая заявила, что система просвещения переживает серьезный кадровый кризис, который усилился в последние годы, поставив под угрозу будущее системы образования.

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    Из министерства финансов в ответ на публикацию данных о кадровом дефиците в системе просвещения заявили, что отчет министерства просвещения доказывает необходимость стимулирования молодых специалистов, заключения персональных контрактов по дефицитным специальностям, а также необходимость соглашения, которое бы пошло на пользу всей системе образования.

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