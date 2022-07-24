Предвыборные схватки: арабы против Лапида, Шакед против Кааны, Смотрич против Бен-Гвира

В партиях Объединенного списка возмущены заявлениями, сделанными в последние дни премьер-министром Яиром Лапидом. Глава правительства заявил, что будет стремиться к созданию правительства "без экстремистов", подразумевая в том числе и Объединенный список, а также сказал, что в Израиле не должно быть национального равноправия между евреями и арабами.

"Лапид прекрасно знает, что у него нет правительства без нас. Если он продолжит высказываться в подобном духе, то главой левоцентристского блока будет Бени Ганц", – заявляют в Объединенном списке. Заявления Лапида, судя по всему, направлены в сторону умеренных правых и центристов, которые сейчас колеблются между "Ликудом", "Еш Атид" и списком Ганца-Саара.

adv_11 incontent_1

В "Кахоль Лаван" – "Тиква Хадаша" также обратили внимание на изменение риторики Лапида. "Как только мы заявили, что наша цель – создание правительства без экстремистов, Яир Лапид слово в слово повторил эту формулу", – сказал Зеэв Элькин. В списке Ганца-Саара делают основной упор на то, что они называют "ограниченностью возможностей, которые есть у Лапида". "Что общего между Нетаниягу и Лапидом? Они оба возглавляют блоки, которые не могут привести избирателей из противоположного лагеря. Мы можем", – заявил министр культуры Хили Трупер.

adv_12 m_ar_1

На правом фланге царит хаос. Министр внутренних дел Айелет Шакед побеседовала с заместителем министра по делам религий Матаном Кааной и потребовала от него соблюдать лояльность. Это требование последовало после того, как Каана заявил в одном из выступлений, что по его мнению, Биньямин Нетаниягу не должен быть премьер-министром Израиля. "Или наши посылы будут скоординированы, или вы будете баллотироваться в другой партии", – сказала Шакед в ходе встречи с Кааной, который по-прежнему входит в состав партии "Ямина". Переговоры между "Яминой" и "Дерех Эрец" продолжаются, однако на данном этапе вопрос о возможности сотрудничества с Биньямином Нетаниягу после выборов остается главным препятствием на пути к соглашению. Одновременно Шакед ведет переговоры с несколькими популярными представителями правого лагеря и убеждает их присоединиться к списку. По данным последних опросов, союз с "Дерех Эрец" сам по себе не помогает Шакед преодолеть электоральный барьер.

Переговоры между лидерами блока "Ционут Датит" также не продвигаются. 24 июля газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что на фоне тупика, в который зашли переговоры, Итамар Бен-Гвир предложил Бецалелю Смотричу полностью объединить две партии, и на этой основе проводить избрание кандидатов. Смотрич отказался.

adv_13 incontent_2

Как сообщалось накануне, приближенные главы "Ликуда" Биньямина Нетаниягу дали понять лидерам "Ционут Датит" Бецалелю Смотричу и Итамару Бен-Гвиру, что ожидают от них скорейшего достижения соглашения о совместном участии в выборах. По сообщению "Кан 11", Нетаниягу дал понять лидерам правых, что, если они решат баллотироваться порознь, он будет действовать против одной из партий: либо "Ционут Датит", либо "Оцма Иегудит". Выбор, по-видимому, падет на партию, шансы которой на преодоление электорального барьера ниже.

adv_14 m_ar_2

Это предупреждение последовало на фоне сообщений, согласно которым нет прогресса на переговорах между Смотричем и Бен-Гвиром о формировании совместного списка, и возможность того, что они будут баллотироваться порознь реальна.

На прошлой неделе публиковалась информация, согласно которой Бецалель Смотрич потребовал от Нетаниягу не вмешиваться в ход переговоров между ним и Бен-Гвиром. "Пусть Нетаниягу занимается своей партией и не вмешивается в дела моей", – заявил Смотрич, по сообщению "Кан", посредникам, действовавшим от имени Нетаниягу и пытавшимся склонить главу "Ционут Датит" к компромиссу на переговорах с "Оцма Иегудит".

adv_15 incontent_3

В самом "Ликуде" тем временем продолжают бушевать страсти. Партийный суд "Ликуда" отклонил апелляцию против изменения порядка избрания кандидатов в Кнессет от округов.

adv_16 m_ar_3

Судебная инстанция оставила в силе ранее принятое решение, согласно которому кандидаты от округов будут избираться всеми членами партии в этом округе. Ранее это было прерогативой ЦК партии.

Кандидаты от округов, которые, как они полагают, пострадали от этого решения, намерены подать апелляцию в Окружной суд.