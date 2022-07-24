"Кан-11": в ответ на закрытие "Сохнута" будет закрыт Российский культурный центр в Тель-Авиве

Корреспондент телеканала "Кан-11" Гили Коэн в вечернем выпуске новостей сообщила, что Яир Лапид отдал распоряжение министерству иностранных дел подготовить ответные шаги на случай, если в России будет закрыто Еврейское агентство.

В частности, в качестве одной из ответных мер рассматривается закрытие Российского культурного центра в Тель-Авиве.

Ранее о 13-й канал ИТВ передал, что Яир Лапид провел совещание с представителями МИДа, и распорядился подготовить "пакет ответных мер". Однако 13-й телеканал не конкретизировал, какие шаги могут быть предприняты Иерусалимом в ответ на закрытие "Сохнута" в России.

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При этом источники 13-го канала рассказывали, что из всего сказанного на совещании вытекает, что проблема с "Сохнутом" носит не юридический, а политический характер. И об этом, якобы, также сказал во время обсуждения глава правительства Яир Лапид.

13-й и 11-й каналы израильского телевидения также сообщили, что члены делегации, состоящей из представителей нескольких министерств и юристов, которые должны была вылететь в Москву для урегулирования проблемы с "Сохнутом" ближайшей ночью, до сих пор не получили въездные визы. Вылет делегации отложен на неопределенный срок.

Несколькими часами ранее на совещании, на котором присутствовали представители различных министерств и ведомств, Яир Лапид заявил, что закрытие "Сохнута" в России негативно отразиться на отношениях между странами.

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Напомним, в четверг, 21 июля, после того, как минюст России обратился в суд с просьбой прекратить на территории этой страны деятельность Еврейского агентства, на совещании у главы правительства было принято решение отправить в Москву делегацию для переговоров. В нее должны войти представители министерства главы правительства, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства алии и интеграции.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Гили Коэн 21 июля в вечернем выпуске новостей рассказала о сути претензий, предъявляемых Еврейскому агентству в России. По данным телеканала, Россия утверждает, что "Сохнут" нарушает закон о конфиденциальной информации в сфере личных данных. Нарушение заключается в том, что "Сохнут" собирает информацию о евреях, проживающих в России, и лицах, имеющих право на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении.

Согласно информации 13-го канала, Россия передала в Израиль документ, в котором обвиняет "Сохнут" в вывозе специалистов. В частности, в документе, который цитирует телеканал, говорится: "Из проведенной проверки следует, что отдается предпочтение репатриации граждан России, занятых научной деятельностью и предпринимательством. Их отъезд самым серьезным образом ударяет по научному потенциалу и предпринимательству в Российской Федерации. Комиссия пришла к выводу, что организация должна быть ликвидирована в юридическом порядке в связи с грубым нарушением российского законодательства".

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5 июля израильские СМИ сообщали, что российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации. В публикации Цвики Кляйна (The Jerusalem Post) утверждалось, что соответствующее письмо было направлено в "Сохнут" правительством РФ.

Комментируя тогда эту публикацию, представительство "Сохнута" в Москве опубликовало следующий комментарий: "Представительство Еврейского Агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским Агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Министерство иностранных дел РФ называло статью в The Jerusalem Post "провокацией".

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