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    В Израиле

    Перестрелка с военными в Шхеме: убиты двое боевиков

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    Перестрелка с военными в Шхеме: убиты двое боевиков
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Конфискованные оружие и боеприпасы
    Пресс-служба полиции Израиля

    В ночь на воскресенье, 24 июля, во время проведения операции в старом городе Шхема (Касба) произошла перестрелка между израильскими военными и боевиками одной из террористических группировок.

    Судя по сообщениям палестинских агентств, перестрелка была длительной и ожесточенной.

    Агентство Maan со ссылкой на министерство здравоохранения Палестинской автономии передает, что в ходе перестрелки были убиты двое и ранены 12 "местных жителей", один из них в тяжелом состоянии.

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    Названы имена убитых: Абуд Субах (29) и Мухаммад аль-Азизи (22). Судя по имеющейся информации, оба убитых были боевиками, вступившими в перестрелку с израильскими военными.

    Сведений о пострадавших среди израильтян не поступало.

    В отчете ЦАХАЛа и пограничной службы сказано, что речь идет о масштабной антитеррористической операции, которую проводили в Касбе бойцы военного и пограничного спецназа совместно с сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК). Был окружен дом, в котором скрывались вооруженные боевики. В течение нескольких часов шла перестрелка. К месту проведения операции позже прибыли другие боевики, пытавшиеся атаковать израильтян. Несколько боевиков было ликвидировано, многие боевики были ранены. Среди израильтян пострадавших нет. После завершения операции в доме было найдено большое количество оружия.

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    Утром 24 июля поступила также информация о том, что бойцы спецподразделения "Дувдеван" проводят антитеррористическую операцию в населенном пункте Кабатия, к югу от Дженина.

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