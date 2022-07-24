Перестрелка с военными в Шхеме: убиты двое боевиков

В ночь на воскресенье, 24 июля, во время проведения операции в старом городе Шхема (Касба) произошла перестрелка между израильскими военными и боевиками одной из террористических группировок.

Судя по сообщениям палестинских агентств, перестрелка была длительной и ожесточенной.

Агентство Maan со ссылкой на министерство здравоохранения Палестинской автономии передает, что в ходе перестрелки были убиты двое и ранены 12 "местных жителей", один из них в тяжелом состоянии.

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Названы имена убитых: Абуд Субах (29) и Мухаммад аль-Азизи (22). Судя по имеющейся информации, оба убитых были боевиками, вступившими в перестрелку с израильскими военными.

Сведений о пострадавших среди израильтян не поступало.

В отчете ЦАХАЛа и пограничной службы сказано, что речь идет о масштабной антитеррористической операции, которую проводили в Касбе бойцы военного и пограничного спецназа совместно с сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК). Был окружен дом, в котором скрывались вооруженные боевики. В течение нескольких часов шла перестрелка. К месту проведения операции позже прибыли другие боевики, пытавшиеся атаковать израильтян. Несколько боевиков было ликвидировано, многие боевики были ранены. Среди израильтян пострадавших нет. После завершения операции в доме было найдено большое количество оружия.

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Утром 24 июля поступила также информация о том, что бойцы спецподразделения "Дувдеван" проводят антитеррористическую операцию в населенном пункте Кабатия, к югу от Дженина.