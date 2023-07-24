Сети торговых центров "Азриэли", BiG, "Кеньоней Офер" и "Амот" объявили о забастовке

"Бизнес-форум", в который входят около 150 израильских корпораций, объявил о забастовочных санкциях в знак протеста против продвижения правящей коалицией закона об отмене принципа неприемлемости.

Фактически основными участниками забастовки станут торговые центры четырех крупных сетей – BiG, "Азриэли", "Кеньоней Офер" и "Амот", которые уведомили арендаторов, что сегодня торговые центры останутся закрыты. Исключение будет сделано только для аптек и для продуктовых магазинов, являющихся жизнеобеспечивающими структурами.

adv_11 incontent_1

Входящие в форум банки "Апоалим" и "Дисконт" заявили, что разрешат своим работникам принимать участие в акциях протеста, однако сами банки продолжат работать, поскольку их закрытие требует разрешения регулятора. Торговая сеть "Шуферсаль", руководство которой также входит в форум, продолжит работать в обычном режиме.

adv_12 m_ar_1

О присоединении к забастовке объявили также несколько десятков компаний в сфере высоких технологий.

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") рассматривает возможность объявления забастовки, однако многие входящие в нее структуры выступают против.

adv_13 incontent_2

Объединение строительных подрядчиков и Объединение промышленников также выступают против забастовочных санкций.