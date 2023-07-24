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    В Израиле

    Сети торговых центров "Азриэли", BiG, "Кеньоней Офер" и "Амот" объявили о забастовке

    время публикации: | последнее обновление:
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    Сети торговых центров
    Flash90/Miriam Alster

    "Бизнес-форум", в который входят около 150 израильских корпораций, объявил о забастовочных санкциях в знак протеста против продвижения правящей коалицией закона об отмене принципа неприемлемости.

    Фактически основными участниками забастовки станут торговые центры четырех крупных сетей – BiG, "Азриэли", "Кеньоней Офер" и "Амот", которые уведомили арендаторов, что сегодня торговые центры останутся закрыты. Исключение будет сделано только для аптек и для продуктовых магазинов, являющихся жизнеобеспечивающими структурами.

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    Входящие в форум банки "Апоалим" и "Дисконт" заявили, что разрешат своим работникам принимать участие в акциях протеста, однако сами банки продолжат работать, поскольку их закрытие требует разрешения регулятора. Торговая сеть "Шуферсаль", руководство которой также входит в форум, продолжит работать в обычном режиме.

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    О присоединении к забастовке объявили также несколько десятков компаний в сфере высоких технологий.

    Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") рассматривает возможность объявления забастовки, однако многие входящие в нее структуры выступают против.

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    Объединение строительных подрядчиков и Объединение промышленников также выступают против забастовочных санкций.

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