В Кнессете завершилось обсуждение закона о неприемлемости перед голосованием во втором и третьем чтениях. Последними представителями оппозиции, выступавшими на заседании, были глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц и глава "Еш Атид" Яир Лапид.

Ганц заявил, что есть возможность прийти к соглашению и предостерег депутатов: "История не простит тех, кто проголосовал за углубление раскола в народе Израиля".

Яир Лапид выступил с резкими нападками на коалицию. "Вы наносите ущерб безопасности государства. Если вы проголосуете за этот закон, вы не сможете больше называться патриотами Израиля", – сказал Лапид.

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Последними от коалиции выступали министр юстиции Ярив Левин и глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман.

Левин призвал депутатов "проголосовать за закон, проголосовать за демократию". Он призвал оппозицию воспользоваться периодом летних каникул парламента для того, чтобы прийти к соглашению по всем параграфам реформы.

Симха Ротман заявил, что этот законопроект укрепит демократию и принцип разделения властей.

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Сайт Ynet со ссылкой на источники в "Ликуде" пишет: премьер-министр Биньямин Нетаниягу хотел достичь компромисса, но в итоге уступил давлению министра юстиции Ярива Левина.

Через короткое время начнется голосование во втором и третьем чтениях. Как сообщалось ранее, депутаты от оппозиции приняли решение бойкотировать голосование в третьем чтении.

В 13:00 в коалиции и оппозиции сообщили, что переговоры о компромиссе окончательно провалились и законопроект будет вынесен на голосование. В настоящий момент началось голосование по поправкам, поданным оппозицией. После завершения голосования по поправкам законопроект будет вынесен на окончательное утверждение.

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