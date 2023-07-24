Опубликованы дополнительные сведения об убийстве в Иорданской долине
В понедельник, 24 июля, была разрешена к публикации дополнительная информация о расследовании убийства мужчины в Иорданской долине.
Полиция отмечает, что в течение 48 часов после того, как обгоревшее тело было найдено на финиковой плантации в долине реки Иордан, был задержан подозреваемый.
Тело нашли вечером 12 июля. Подозреваемый, 25-летний житель Тель-Авива, был задержан 14 июля, когда находился у себя дома. Мировой суд в Иерусалиме продлил срок содержания его под стражей до 3 августа 2023 года.
В ходе следствия было установлено: двое мужчин переночевали в Тверии, а утром поехали на автомобиле подозреваемого в сторону долины реки Иордан. Там подозреваемый нанес жертве смертельные ножевые ранения, затем поджег тело, чтобы скрыть улики.
Публикация имени подозреваемого по-прежнему запрещена.
Вечером в среду, 12 июля, в службу срочного вызова полиции поступило сообщение об обнаружении трупа в Иорданской долине, рядом с финиковой плантацией. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Другие подробности не сообщались.
Лишь после полудня 17 июля полиция Израиля разрешила к публикации следующие сведения об этом преступлении: на прошлой неделе в районе финиковых плантаций в Иорданской долине было найдено тело мужчины. Тело было обнаружено жителями Палестинской автономии, а затем было передано палестинской полицией израильским коллегам. По подозрению в убийстве был задержан гражданин Израиля, еврей. По версии следствия, речь идет об убийстве на уголовной почве. Расследование продолжается.
В ночь на понедельник, 17 июля, на кладбище в Реховоте был похоронен 49-летний Яир Хадад, отец троих детей. На похороны пришли сотни людей. Об этом писал сайт rehovot.news. Только после его похорон полиция разрешила к публикации информацию о том, что задержан подозреваемый в убийстве этого человека.
Из публикации сайта rehovot.news следует, что представители полиции уведомили семью погибшего о происшедшей трагедии в четверг, 13 июля, то есть на следующий день после обнаружения тела – после того, как оно было опознано в Институте судебно-медицинской экспертизы Абу-Кабир.
Продлен запрет на публикации о расследовании убийства мужчины в Иорданской долине
Дело об убийстве в Иорданской долине: после задержания подозреваемого продолжает действовать запрет на публикацию деталей расследования
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Иорданской долине