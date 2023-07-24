Нетаниягу: "До ноября есть достаточно времени, чтобы договориться о компромиссе"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что в ближайшие дни коалиция обратится к оппозиции с предложением о переговорах по достижению компромисса, отметив, что "до ноября достаточно времени, чтобы договориться".

Глава правительства подчеркнул, что переговоры велись до последнего момента перед голосованием по закону, однако вторая сторона отказалась идти навстречу, "хотя до недавнего времени была вполне готова поддержать ограничение принципа неприемлемости".

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Нетаниягу заявил, что цель реформ – обеспечить судебную систему, не контролируемую какой-либо из сторон, и призвал оставить ЦАХАЛ вне политики.

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В заключение глава правительства обратился к "врагам Израиля", рекомендовав им не заблуждаться по поводу происходящего и не рассчитывать воспользоваться внутренним спором.