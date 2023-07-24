adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
24 - 34°
Тель-Авив:
25 - 31°
Эйлат:
29 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.620 ₪ 4.018 ₪
Иерусалим:
24 - 34°
Тель-Авив:
25 - 31°
Эйлат:
29 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Нетаниягу: "До ноября есть достаточно времени, чтобы договориться о компромиссе"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Нетаниягу:
    Yonatan Sindel/Flash90

    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что в ближайшие дни коалиция обратится к оппозиции с предложением о переговорах по достижению компромисса, отметив, что "до ноября достаточно времени, чтобы договориться".

    Глава правительства подчеркнул, что переговоры велись до последнего момента перед голосованием по закону, однако вторая сторона отказалась идти навстречу, "хотя до недавнего времени была вполне готова поддержать ограничение принципа неприемлемости".

    adv_11 incontent_1

    Нетаниягу заявил, что цель реформ – обеспечить судебную систему, не контролируемую какой-либо из сторон, и призвал оставить ЦАХАЛ вне политики.

    adv_12 m_ar_1

    В заключение глава правительства обратился к "врагам Израиля", рекомендовав им не заблуждаться по поводу происходящего и не рассчитывать воспользоваться внутренним спором.

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:02 Сторонники реформы митингуют у въезда в Хацерим, местный житель выстрелил в воздух
    22:08 Полиция: демонстранты разводят костры на шоссе Аялон
    22:01 Противники реформы призывают президента не подписывать закон о неприемлемости
    21:54 Раскол в израильском обществе: усилились акции протеста. Фоторепортаж
    21:09 Водитель проехал сквозь группу протестующих на шоссе 531: трое травмированных
    20:47 Нетаниягу: "До ноября есть достаточно времени, чтобы договориться о компромиссе"
    20:23 Бени Ганц: "Мы не позволим развалить страну, принятые законы будут отменены"
    19:20 Акции протеста усиливаются: блокировано шоссе "Аялон", происходят столкновения
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5