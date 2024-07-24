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Израиль

Задержаны подозреваемые в совершении теракта около Хермеша, один из террористов застрелен

время публикации: 24 июля 2024 г., 10:35 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 10:41
Задержаны подозреваемые в совершении теракта около Хермеша, один из террористов застрелен
Пресс-служба полиции Израиля

ШАБАК, ЦАХАЛ и полиция Израиля сообщают о задержании в ночь на 24 июля пяти террористов около Туль-Карема, в их числе двоих подозреваемых в совершении теракта рядом с поселком Хермеш.

Операция была проведена после допроса жителя Туль-Карема Муамара Уфи, подозреваемого в причастности к этому теракту.

В ходе операции по задержании разыскиваемых один из террористов был застрелен.

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