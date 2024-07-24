Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 июля: удары по целям на севере и юге сектора

В ночь на 24 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: вертолет ЦАХАЛа нанес удар по цели в районе Судания; ЦАХАЛ нанес удар по цели в городе Газа; минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщал, что из-под руин дома в районе Аль-Джарн, на севере сектора.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа неоднократно атаковали цели в городе Хан-Юнис; вертолеты и артиллерия ЦАХАЛа обстреливали цели в Аль-Караре, к северу от Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Бани Сухайла в городе Хан-Юнис; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на севере города Рафах; ЦАХАЛ взорвал несколько зданий к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 24 июля.