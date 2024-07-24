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Израиль

ЦАХАЛ: ночью израильские ВВС атаковали объекты "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

время публикации: 24 июля 2024 г., 09:16 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 09:21
ЦАХАЛ: ночью израильские ВВС атаковали объекты "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 24 июля израильские ВВС нанесли удар по военной инфраструктуре "Хизбаллы" в районе Шихин, откуда ранее обстреливались цели на территории Израиля.

Кроме того, был атакован военный склад в районе Кфар-Хамама. После нанесения удара были зафиксированы вторичные взрывы, которые свидетельствовали о наличии на складе большого количества оружия и боеприпасов.

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