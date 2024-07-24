На иерусалимском рынке Махане-Йегуда проходит акция протеста ультраортодоксов

На улице Агрипас на рынке Махане Йегуда проходит акция протеста представителей радикальной ультраортодоксальной общины.

Ультраортодоксы выступают против решения мэрии Иерусалима превратить улицу Агрипас в пешеходную зону, считая, что это приведет к увеличению количества отдыхающей молодежи в пабах и барах в этом районе.

Отметим, что речь идет о совместной инициативе мэрии и комитета торговцев рынка Махане-Йегуда. Изменения касаются распорядка работы рынка с вечера четверга до вечера пятницы (до захода субботы), когда движение по улице Агрипас на участке между улицами а-Армоним и Бейт-Яаков будет разрешено только для пешеходов. В отдельных местах будут установлены электронные шлагбаумы, позволяющие въезд и выезд для автомобилей жителей окрестных домов.