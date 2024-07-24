x
24 июля 2024
|
последняя новость: 18:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июля 2024
|
24 июля 2024
|
последняя новость: 18:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На иерусалимском рынке Махане-Йегуда проходит акция протеста ультраортодоксов

время публикации: 24 июля 2024 г., 18:41 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 18:41
На иерусалимском рынке Махане-Йегуда проходит акция протеста ультраортодоксов
Chaim Goldberg/Flash90

На улице Агрипас на рынке Махане Йегуда проходит акция протеста представителей радикальной ультраортодоксальной общины.

Ультраортодоксы выступают против решения мэрии Иерусалима превратить улицу Агрипас в пешеходную зону, считая, что это приведет к увеличению количества отдыхающей молодежи в пабах и барах в этом районе.

Отметим, что речь идет о совместной инициативе мэрии и комитета торговцев рынка Махане-Йегуда. Изменения касаются распорядка работы рынка с вечера четверга до вечера пятницы (до захода субботы), когда движение по улице Агрипас на участке между улицами а-Армоним и Бейт-Яаков будет разрешено только для пешеходов. В отдельных местах будут установлены электронные шлагбаумы, позволяющие въезд и выезд для автомобилей жителей окрестных домов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 июля 2024

Улица Агрипас в центре Иерусалима станет пешеходной зоной