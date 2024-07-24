Полиция: в сгоревшем в бою около Беэри 7 октября бронеавтомобиле найдены человеческие останки

В среду, 24 июля, пресс-служба полиции Израиля сообщила, что в сгоревшем бронеавтомобиле "Каракаль", который участвовал в боевых действиях около поселка Беэри 7 октября 2023 года, были обнаружены человеческие останки.

Сообщается, что девять человек, находившихся в этом бронеавтомобиле, подбитом противотанковыми ракетами, обстрелянном и сгоревшем, были признаны погибшими. Это семь сотрудников координационного подразделения полиции, один сотрудник полицейского подразделения "Йоав" и гражданский, оказывавший содействия полицейским.

Останки погибших переданы в Институт судебной медицины на экспертизу. Ведется работа по их идентификации. Семьи погибших уведомлены о проводимой экспертизе.