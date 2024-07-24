На территории сектора Газы заработал спутниковый интернет Starlink
время публикации: 24 июля 2024 г., 01:43 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 01:43
В ночь на 24 июля Илон Маск в своем Х-блоге написал, что на территории сектора Газы начал работать спутниковый интернет Starlink.
К спутниковому интернету пока подключен лишь один госпиталь в Газе.
Маск в своем блоге отмечает, что сервис был запущен в секторе Газы с разрешения Израиля и при поддержке ОАЭ.
Илон Маск, которому принадлежит компания Space X, посетил Израиль в ноябре 2023 года. В ходе этого визита состоялось обсуждение запуска системы спутниковой связи Starlink в Израиле и в секторе Газы. В середине февраля министр связи Израиля Шломо Караи разрешил компании Маска оказывать услуги спутникового интернета в Израиле, а также подключить к интернету полевые госпитали, открытые Объединенными Арабскими Эмиратами в секторе Газы.
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