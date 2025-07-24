Восемь военнослужащих ранены в результате взрыва на севере сектора Газы

Восемь военнослужащих ЦАХАЛа получили ранения в результате подрыва взрывного устройства рядом с танком на севере сектора Газы. Состояние двух раненых средней тяжести, остальные получили легкие ранения.

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что раненые доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше сообщила об инциденте, в котором были ранены военнослужащие, как об "оперативном происшествии".