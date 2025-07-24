Опубликовано распоряжение о сносе дома, в котором живет экс-муфтий Иерусалима

Власти Израиля опубликовали распоряжение о сносе незаконно построенного здания в арабской части Иерусалима, в котором проживают 17 семей (около 100 человек). Среди прочих в этом здании живет бывший муфтий Иерусалима Экрима Сабри.

По решению суда, жители незаконно построенного здания должны освободить его к 26 июля 2025 года.

Первый распоряжение о сносе этого здания было опубликовано еще в 2003 году. Однако поданные апелляции не позволяли разрушить дом.

Экрима Сабри являлся муфтием Иерусалима с 1994 по 2006 год. Его назначение на эту должность было утверждено Ясиром Арафатом. Снял его с должности Махмуд Аббас. Власти Израиля несколько раз арестовывали Сабри – в последний раз 2 августа 2024 года, после того как он выступил с проповедью, в которой осуждал ликвидацию лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи.