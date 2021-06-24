Homo Nesher Ramla: израильские ученые нашли новое звено в истории эволюции человека

В четверг, 24 июня, в журнале Science опубликован отчет группы израильских ученых об обнаружении нового звена в процессе антропогенеза – Homo Nesher Ramla.

Останки нового вида были обнаружены в ходе спасательных раскопок на территории цементного завода "Нешер" рядом с Рамле, откуда новый представитель человечества и получил свое название.

По оценке ученых, Homo Nesher Ramla жили в период от 420 тысяч до 130 тысяч лет назад, и был предком неандертальского человека и аналогичных с ним видов, мигрировавших в Азию.

При этом, по оценке ученых, представители этого вида в более поздний период обитали на территории Леванта параллельно с прямыми предками человека разумного и, возможно, скрещивались с ним.

Новое открытие позволяет также переклассифицировать значительное количество разрозненных окаменелых костей, ранее ошибочно относившихся к другим видам гоминидов.

По словам доктора Рахель Сариг из участвовавшей в исследовании команды антропологов, обнаружение Homo Nesher Ramla меняет понимание истории неандертальцев, которые перестают быть отдельным европейским видом, а становятся частью общей евроазиатской семьи с центром в Леванте.

Вместе с костями Homo Nesher Ramla в пещере были обнаружены кости животных и каменные орудия, имеющие большое сходство с теми, которыми пользовались представители рода Homo Sapience. По мнению ученых, это свидетельствует о достаточно тесном общении двух групп населения.