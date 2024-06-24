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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 июня: удары по целям на севере и юге сектора

время публикации: 24 июня 2024 г., 06:14 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 06:20
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 июня: удары по целям на севере и юге сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 24 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий, по сравнению с прошлой ночью, снизилась.

На севере сектора: сообщалась об интенсивной стрельбе и артиллерийском обстреле района Зайтун, юго-восточней города Газа.

На юге сектора: сообщалось о боях в различных районах Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Сауди на западе Рафаха.

Источники в Газе сообщают: в результате авиаудара по клинике в центре города Газа погиб директор службы скорой и неотложной помощи министерства здравоохранения сектора (структура ХАМАСа) Хани аль-Джаафари.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 24 июня.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2024

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