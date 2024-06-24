Разрешено к публикации: старшина Мухаммад аль-Атраш, считавшийся пропавшим без вести, погиб 7 октября

Разрешено к публикации: 7 октября погиб 39-летний старшина-следопыт ЦАХАЛа Мухаммад аль-Атраш из деревни Сауа. Его тело удерживают террористы. До сегодняшнего дня считался заложником.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 314 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 666 военнослужащих ЦАХАЛа.