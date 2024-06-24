ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе "инженера" ХАМАСа. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 23 июня в результате удара по штаб-квартире ХАМАСа в Газе был ликвидирован Мухаммад Салах – "инженер", занимавшийся разработками оружия и руководивший несколькими группами, производившими оружие.

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки были уничтожены несколько боевиков, в том числе с помощью БПЛА.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки в районе Таль ас-Султан было найдено много оружия и пусковые установки, которые были уничтожены. Уничтожено несколько групп боевиков, разрушены входы в туннели.