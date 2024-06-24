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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 14 подозреваемых

время публикации: 24 июня 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 11:44
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 14 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

24 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 14 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме, Туль-Кареме, Сильуаде, Кафр-Ниме, Хевроне, Хусане, Байт-Фаджаре, Балу. Конфискованы оружие и боеприпасы.

В Сильуаде после обнаружения лаборатории со взрывчатыми веществами было допрошено множество местных жителей.

Происходили столкновения. О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2024

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