Кибуц Менара подвергся обстрелу из Ливана
время публикации: 24 июня 2024 г., 22:54 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 22:54
Кибуц Менара, находящийся на границе с Ливаном, подвергся ракетному обстрелу. В населенном пункте не была активирована система раннего предупреждения.
Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах и "горячих точках" Израиля сообщила, что противотанковая ракета попала в здание, причинив ему ущерб.
Террористическая организация "Хизблла" взяла на себя ответственность за обстрел израильской территории.
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