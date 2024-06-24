Кибуц Менара подвергся обстрелу из Ливана

Кибуц Менара, находящийся на границе с Ливаном, подвергся ракетному обстрелу. В населенном пункте не была активирована система раннего предупреждения.

Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах и "горячих точках" Израиля сообщила, что противотанковая ракета попала в здание, причинив ему ущерб.

Террористическая организация "Хизблла" взяла на себя ответственность за обстрел израильской территории.