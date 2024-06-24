x
24 июня 2024
|
последняя новость: 22:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2024
|
24 июня 2024
|
последняя новость: 22:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кибуц Менара подвергся обстрелу из Ливана

время публикации: 24 июня 2024 г., 22:54 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 22:54
Кибуц Менара подвергся обстрелу из Ливана
Nati Shohat/Flash90

Кибуц Менара, находящийся на границе с Ливаном, подвергся ракетному обстрелу. В населенном пункте не была активирована система раннего предупреждения.

Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах и "горячих точках" Израиля сообщила, что противотанковая ракета попала в здание, причинив ему ущерб.

Террористическая организация "Хизблла" взяла на себя ответственность за обстрел израильской территории.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2024

262-й день войны в Израиле. Хронология событий