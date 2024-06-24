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Израиль

Полиция расследует смерть годовалого малыша в Эйлате, его родители задержаны

время публикации: 24 июня 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 11:59

В полицию Эйлата поступило сообщение от сотрудников службы скорой помощи "Маген Давид Адом", которые были вынуждены констатировать смерть годовалого ребенка.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели сбор улик и задержали родителей умершего мальчика, жителей Эйлата в возрасте 25 и 34 лет, по подозрению в жестоком обращении с ребенком.

Тело мальчика было передано в институт судебной медицины для патологоанатомической экспертизы. Мировой суд Эйлата принял решение продлить срок содержания родителей ребенка под стражей до 30 июня.

Суд также запретил публикацию любой информации, которая может привести к идентификации подозреваемых.

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