Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 24 июня, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно, без осадков.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 28-42, в Беэр-Шеве – 21-36, в Мицпе-Рамоне – 19-31, на побережье Мертвого моря – 28-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 80-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

Во вторник температура немного повысится. В среду – без существенных изменений. В четверг – повышение температуры.