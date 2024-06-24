Комиссия по расследованию "дела о подлодках" направила предупреждения Нетаниягу и Яалону

Государственная комиссия по расследованию дела о подлодках ("дело 3000") направила предупредительные письма премьер-министру Биньямину Нетаниягу и бывшему министру обороны Моше Яалону.

Комиссия во главе с отставным судьей Верховного суда Ашером Грунисом также направила предупреждения бывшему главе Совета по национальной безопасности Йоси Коэну и бывшему командующему ВМС Раму Ротбергу.

Направление подобных писем означает, что комиссия намерена подвергнуть из деятельность крайне резкой критике. В худшем для предупрежденных случае комиссия может порекомендовать начать уголовное расследование в отношении них.

По поводу премьер-министра Биньямина Нетаниягу в письме говорится: "Деятельность господина Нетаниягу по релевантным вопросам привела к серьезным и систематическим нарушениям порядка работы формирования вооруженных сил и принятия решений по поводу серии секретных вопросов".

По поводу бывшего министра обороны Яалона сказано: "В декларации, представленной в БАГАЦ, он создал ложную картину того, что кто-то другой, а не он, приводили к приобретению подлодок более дорогих и отличающихся по своим характеристикам от тех, что были утверждены к приобретению правительством".

Из канцелярии Нетаниягу поступила следующая реакция: "Премьер-министр Нетаниягу заявляет, что подводные лодки являются центральным элементом национальной безопасности Израиля и обеспечения его существования в противостоянии с Ираном, который пытается нас уничтожить. Покупка подводных лодок и корветов не только не наносит вреда безопасности страны – она гарантирует ее существование. История докажет, что премьер-министр Нетаниягу был прав в этом вопросе и принял правильные решения для обеспечения безопасности Израиля".

Решение о создании комиссии было принято правительством в январе 2022 года. Нафтали Беннет, занимавший тогда пост премьер-министра, воздержался при голосовании.

Создание комиссии, инициированное министром обороны Бени Ганцем еще в период работы предыдущего правительства, является продолжением расследования "дела 3000", которое также называлось "делом о субмаринах".

Как сообщалось ранее, следствием было установлено, что германский концерн Thyssenkrupp поставил Израилю пять субмарин, которые были приняты на вооружение ВМС ЦАХАЛа. До 2009 года бригадный генерал Запаса Иешаягу Барекет был представителем концерна на переговорах с Израилем, а затем его внезапно заменил бизнесмен Михаэль (Мики) Ганор. Выводы расследования свидетельствуют о том, что занимавший тогда должность командующего ВМС Элиэзер (Чейни) Маром и заместитель главы Совета по национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф предпринимали активные шаги для назначения Ганора на эту должность, ожидая получить от него впоследствии "вознаграждение". В период пребывания Ганора на посту представителя концерна были заключены сделки о приобретении подводных лодок и других кораблей на сотни миллионов евро и велись переговоры о приобретении дополнительных судов на еще более крупную сумму. В ходе следствия постоянно возникали подозрения в том, что бизнесмены и должностные лица получали или требовали от Мики Ганора различные незаконные блага – прямые или косвенные, связанные с приобретением субмарин и других кораблей или связанных со сделками, которые лишь обдумывались и готовились при участии Ганора. Это создавало ситуацию острого конфликта интересов между занимаемыми ими должностями и обязанностью охранять интересы государства и их личными бизнес-интересами.

С Ганором было подписано соглашение о предоставлении ему статуса государственного свидетеля в обмен на дачу им показаний по делу. 9 марта 2019 года пресс-служба полиции сообщила, что Ганор изъявил желание изменить свои показания. В связи с этим они был лишен статуса государственного свидетеля.

Ни во время следствия, проводившегося полицией, ни в отчете государственного контролера, имя Биньямина Нетаниягу не упоминалось в качестве подозреваемого в совершении каких-либо правонарушений. Бывший министр обороны Моше Яалон и некоторые другие лица утверждали, что следственные органы вывели Нетаниягу из круга подозреваемых по соображениям, не имеющим отношения непосредственно к материалам дела.