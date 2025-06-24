Министр обороны Израиля: дан приказ атаковать Тегеран

Министр обороны Израиля Исраэль Кац прокомментировал нарушение режима прекращения огня и обстрел Ираном севера Израиля.

"В свете грубого нарушения Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуска ракет в сторону Израиля, а также в соответствии с политикой израильского правительства, которое намерено решительно реагировать на любое нарушение, я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные действия по атаке на Тегеран...", – сказано в заявлении Каца.

Таким образом, война Израиля с Ираном продолжается.