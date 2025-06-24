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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 24 июня: среднесезонная температура, переменная облачность

Погода
время публикации: 24 июня 2025 г., 06:00 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 06:03
Прогноз погоды в Израиле на 24 июня: среднесезонная температура, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 24 июня, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 16-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-28, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 20-33, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 17-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-31, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27-28 градусов, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений.

Израиль
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