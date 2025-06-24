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Израиль

Внимание, розыск: пропал 37-летний Кирилл Шамидов из Рамат-Гана

Розыск
Полиция
время публикации: 24 июня 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 13:42
Внимание, розыск: пропал 37-летний Кирилл Шамидов из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 37-летний Кирилл Шамидов. В воскресенье, 22 июня, он вышел из своего дома в Рамат-Гане, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 173 см, светлые волосы, светлые глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Израиль
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