x
24 июня 2025
|
последняя новость: 07:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2025
|
24 июня 2025
|
последняя новость: 07:15
24 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трое погибших и шесть раненых в Беэр-Шеве

время публикации: 24 июня 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 06:24
Трое погибших и шесть раненых в Беэр-Шеве
Пресс-служба МАДА

По данным службы скорой помощи МАДА, в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве пострадали не менее 9 человек.

Мужчина в возрасте около 40 лет, женщина в возрасте около 30 лет и мужчина в возрасте около 20 лет получили тяжелые ранения, от которых скончались на месте.

Еще один человек получил ранения средней степени тяжести и пять человек - легкие ранения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook