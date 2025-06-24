Трое погибших и шесть раненых в Беэр-Шеве

По данным службы скорой помощи МАДА, в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве пострадали не менее 9 человек.

Мужчина в возрасте около 40 лет, женщина в возрасте около 30 лет и мужчина в возрасте около 20 лет получили тяжелые ранения, от которых скончались на месте.

Еще один человек получил ранения средней степени тяжести и пять человек - легкие ранения.