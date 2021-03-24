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NEWSru.co.il :: В Израиле24 марта 2021 г., 21:54

Минздрав опубликовал ограничения, которые будут действовать во время ближайших праздников

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Минздрав опубликовал ограничения, которые будут действовать во время ближайших праздников

В среду, 24 марта, министерство здравоохранения опубликовало список ограничений, которые будут действовать во время празднования Песаха и Рамадана, а также в День Катастрофы и героизма евреев, в День памяти (Йом Зикарон) и в День Независимости. Пресс-служба минздрава сообщила, что план был согласован с гендиректором программы "Маген Исраэль" и министерским кабинетом по борьбе с коронавирусом, а также специалистами.

В этом году большинство праздничных и памятных мероприятий будут проводиться в соответствии с "зеленым стандартом", ограничивающим количество присутствующих в зависимости от того, проводится ли мероприятие на открытом воздухе или в помещении.


За праздничным столом смогут собраться до 20 человек, если трапеза проходит в помещении, и до 50 - если стол накрыт на улице. Эти же ограничения будут действовать во время Мимуны, которую отмечают выходцы из североафриканских стран, с 3 по 4 апреля.

Подобные ограничения на количество участников будут действовать в синагогах и мечетях: 20 молящихся в помещении, 50 - на улице.

Если мероприятие проводится в помещении, рассчитанном на 3 тысячи человек, и в нем не предусмотрены сидячие места, количество участников определяется из расчета - один человек на 7 кв.м.

На церемонии, которая состоится в Йом Зикарон в мемориальном комплексе на горе Герцля, смогут присутствовать до 200 человек, в комплексе "Яд ле-Баним" - до 400 человек, и на церемонии возле Стены Плача - до 500 человек.

В День Памяти не будет действовать никаких ограничений на посещение кладбищ.

Минздрав разрешил местным органам власти проведение праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости в соответствии с требованиями "зеленого сертификата". При этом минздрав поделил все мероприятия на два типа: с высокой угрозой заражения и низкой угрозой. К первой группе относятся мероприятия, на которых подается или продается еда, ко второй - мероприятия на которых нет еды и напитков. В мероприятиях первого типа, проводящихся в больших помещениях, могут находиться до 300 человек, на улице - до 500. В мероприятиях второго типа - заполненность зала до 5000 мест не должна превышать 75%, на улице - до 10 тысяч человек.

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