Данные ЦИК Израиля после подсчета 70% голосов
Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты подсчета голосов. Обработаны около 70% бюллетеней.
Всего проголосовало 4420677 избирателей, имеющих право голоса. Итоговая явка составила 67,2%.
Судя по текущим данным (которые могут меняться по мере подсчета голосов), мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так:
"Ликуд" – 31
"Еш Атид" – 18
ШАС – 10
"Яадут а-Тора" – 9
"Кахоль Лаван" – 8
"Авода" – 7
"Ямина" – 7
НДИ – 7
"Тиква Хадаша" – 6
"А-Ционут а-Датит" – 6
Объединенный список – 6
МЕРЕЦ – 5
Партия РААМ не преодолевает электоральный барьер.
Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает 63 мандата. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 57 мандатов. Даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов (Объединенный список) такая коалиция набирает только 57 мандатов.
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