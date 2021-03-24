Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
19 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле24 марта 2021 г., 07:14

Данные ЦИК Израиля после подсчета 70% голосов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Данные ЦИК Израиля после подсчета 70% голосов

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты подсчета голосов. Обработаны около 70% бюллетеней.

Всего проголосовало 4420677 избирателей, имеющих право голоса. Итоговая явка составила 67,2%.

Судя по текущим данным (которые могут меняться по мере подсчета голосов), мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так:
"Ликуд" – 31
"Еш Атид" – 18
ШАС – 10
"Яадут а-Тора" – 9
"Кахоль Лаван" – 8
"Авода" – 7
"Ямина" – 7
НДИ – 7
"Тиква Хадаша" – 6
"А-Ционут а-Датит" – 6
Объединенный список – 6
МЕРЕЦ – 5

Партия РААМ не преодолевает электоральный барьер.


Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает 63 мандата. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 57 мандатов. Даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов (Объединенный список) такая коалиция набирает только 57 мандатов.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:57 В поселке Ицхар в машину МАГАВ бросили банку с краской
11:41 В районе Иерусалима подозреваемый протаранил блокпост, ранив бойца МАГАВа, и скрылся
10:55 Яир Лапид и Мансур Аббас побеседовали по телефону и договорились о встрече
09:52 Жители Бир эль-Максура избили трех бойцов МАГАВа, потребовавших документы у мотоциклиста
09:41 В дни Песаха ЦАХАЛ откроет туристам доступ на полигоны
09:03 Главный раввинатский суд: благо ребенка превалирует над правилом чтения пасхальной "Агады" отцом
09:02 Данные ЦИК Израиля после подсчета 89% голосов. РААМ преодолевает электоральный барьер
08:15 На границе с Египтом пресечена контрабанда крупной партии наркотиков
08:09 Данные ЦИК Израиля после подсчета 80% голосов
07:58 Убийство в Нешере: 71-летний адвокат зарезан на пороге своего дома
Загрузка...