Данные ЦИК Израиля после подсчета 80% голосов

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты подсчета голосов. Обработаны около 80% бюллетеней.

Всего проголосовало 4420677 избирателей, имеющих право голоса. Итоговая явка составила 67,2%.

Судя по текущим данным (которые могут меняться по мере подсчета голосов), мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так:

"Ликуд" – 31

"Еш Атид" – 18

ШАС – 10

"Яадут а-Тора" – 9

"Кахоль Лаван" – 8

"Авода" – 7

"Ямина" – 7

НДИ – 7

"Тиква Хадаша" – 6

"А-Ционут а-Датит" – 6

Объединенный список – 6

МЕРЕЦ – 5

Партия РААМ не преодолевает электоральный барьер.

Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает 63 мандата. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 57 мандатов. Даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов (Объединенный список) такая коалиция набирает только 58 мандатов.