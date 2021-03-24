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NEWSru.co.il :: В Израиле24 марта 2021 г., 09:02

Данные ЦИК Израиля после подсчета 89% голосов. РААМ преодолевает электоральный барьер

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Данные ЦИК Израиля после подсчета 89% голосов. РААМ преодолевает электоральный барьер

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты подсчета голосов. Обработаны около 89% бюллетеней.

Всего проголосовало 4420677 избирателей, имеющих право голоса. Итоговая явка составила 67,2%.

Судя по текущим данным (которые могут меняться по мере подсчета голосов), мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так:
"Ликуд" – 30
"Еш Атид" – 18
ШАС – 9
"Кахоль Лаван" – 8
"Яадут а-Тора" – 7
"Авода" – 7
"Ямина" – 7
НДИ – 6
"Тиква Хадаша" – 6
"А-Ционут а-Датит" – 6
Объединенный список – 6
МЕРЕЦ – 5
РААМ – 5

В случае, если РААМ действительно преодолевает электоральный барьер, расклад меняется. Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает только 59 мандатов. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 61 мандат. Но, даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов (Объединенный список и РААМ) такая коалиция набирает только 57 мандатов.


Напомним, что ни по одному из публиковавшихся вчера вечером результатов exit poll партия РААМ электоральный барьер не преодолевала.

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