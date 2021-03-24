Данные ЦИК Израиля после подсчета 89% голосов. РААМ преодолевает электоральный барьер

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты подсчета голосов. Обработаны около 89% бюллетеней.

Всего проголосовало 4420677 избирателей, имеющих право голоса. Итоговая явка составила 67,2%.

Судя по текущим данным (которые могут меняться по мере подсчета голосов), мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так:

"Ликуд" – 30

"Еш Атид" – 18

ШАС – 9

"Кахоль Лаван" – 8

"Яадут а-Тора" – 7

"Авода" – 7

"Ямина" – 7

НДИ – 6

"Тиква Хадаша" – 6

"А-Ционут а-Датит" – 6

Объединенный список – 6

МЕРЕЦ – 5

РААМ – 5

В случае, если РААМ действительно преодолевает электоральный барьер, расклад меняется. Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает только 59 мандатов. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 61 мандат. Но, даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов (Объединенный список и РААМ) такая коалиция набирает только 57 мандатов.

Напомним, что ни по одному из публиковавшихся вчера вечером результатов exit poll партия РААМ электоральный барьер не преодолевала.