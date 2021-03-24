Данные ЦИК Израиля после подсчета 97% голосов. РААМ преодолевает электоральный барьер

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты подсчета голосов. Обработаны около 97% бюллетеней.

Всего проголосовало 4420677 избирателей, имеющих право голоса. Итоговая явка составила 67,2%.

Судя по текущим данным (которые могут меняться по мере подсчета голосов), мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так (оценка госканала "Кан"):

"Ликуд" – 30

"Еш Атид" – 18

ШАС – 9

"Кахоль Лаван" – 8

"Яадут а-Тора" – 7

"Авода" – 7

"Ямина" – 7

НДИ – 6

"Тиква Хадаша" – 6

"А-Ционут а-Датит" – 6

Объединенный список – 6

МЕРЕЦ – 5

РААМ – 5

В случае, если РААМ действительно преодолевает электоральный барьер, расклад меняется. Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает только 59 мандатов. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 61 мандат. Но, даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов (Объединенный список и РААМ) такая коалиция набирает только 57 мандатов.

Напомним, что ни по одному из публиковавшихся вчера вечером результатов exit poll партия РААМ электоральный барьер не преодолевала.

Отметим, что оценка Ynet несколько отличается от оценки "Кан": после подсчета 88% бюллетеней этот сайт давал 17 мандатов "Еш Атид" и 7 мандатов НДИ (прочие оценки такие же).