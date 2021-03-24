Консультации у президента и формирование коалиции: порядок, расписание и сроки

Процесс формирования коалиции продлится по меньшей мере восемь недель. Таким образом, даже если правительство будет сформировано, это произойдет не раньше июня.

В среду, 31 марта, глава Центральной избирательной комиссии судья Узи Фогельман вручит президенту государства Реувену Ривлину отчет о результатах выборов.

С этого момента начнутся консультации президента с представителями партий, прошедших в Кнессет 24-го созыва, по вопросу о том, на кого возложить обязанность формировать коалицию. Консультации продлятся неделю.

Если один из кандидатов получит рекомендацию 61 парламентария, то автоматически получит право на формирование коалиции.

Если ни один кандидат не получил 61 рекомендацию, то президент наделит этим правом того, кто, по его мнению, имеет наибольшие шансы преуспеть в формировании коалиции.

В распоряжении формирующего коалицию будет 28 дней, после чего он имеет право попросить еще 14, однако президент не обязан автоматически удовлетворить эту просьбу.

Если по истечении этого срока коалиция не сформирована, то у президента есть две возможности. Первая: он может передать полномочия другому кандидату, в распоряжении которого будут 28 дней (без возможности получить двухнедельное продление). Вторая: вернуть мандат Кнессету. С этого момента на протяжении 21 дня каждый депутат сможет попытаться получить поддержку 61 депутата. Эти подписи будут представлены президенту и кандидат получит мандат на формирование коалиции. Если никто не соберет 61 подпись, снова будут объявлены досрочные выборы.