Задержание в аэропорту семьи из Украины с "незнакомой девушкой". Комментарии адвоката

Днем ранее израильские СМИ рассказали о задержании на пограничном контроле аэропорта Бен-Гурион семьи из Украины и 17-летней девушки. Пограничники утверждали, что во время собеседования выяснилось, что девушка "не знакома со своими "родителями".

В четверг, 24 марта, редакция NEWSru.com получила комментарий от адвоката Алекса Зернопольского, по словам которого, сотрудники пограничного контроля не захотели разобраться в обстоятельствах семьи, бежавшей из зоны военных действий.

Адвокат Зернопольский рассказывает, что супруги Дмитрий и Евгения прибыли из Украины с тремя маленькими детьми, один из которых еще грудничок. С ними приехала и 17-летняя Оля.

Оля с детства воспитывалась в семейном детском доме, которым руководила мама Евгении. Дмитрий и Евгений регулярно навещали детдом, помогали маме Евгении и общались с детьми. Чем старше становилась Оля, тем больше времени она проводила с семьей Евгении и Дмитрия, с удовольствием возилась с их малышами и фактически жила в их семье.

Года назад Дмитрий получил рабочую визу и устроился на работу в Израиле. Здесь его застала война. Чтобы побыстрее встретиться со своей женой и детьми, Дмитрий, не имеющий возможности как иностранный работник пригласить свою семью в Израиль, попросил сделать это израильскую знакомую.

"Естественно, что, получив приглашение, Евгения вместе с родными детьми взяла с собой и Олю", - говорит адвокат. Мама Евгении, отвечающая за несовершеннолетнюю девушку как глава детского дома, написала доверенность на имя дочери, этот документ должна была помочь им пересечь границу без каких-либо проблем.

Адвокат Алекс Зернопольский обращает внимание, что доверенность была написана от руки, так как в условиях войны оформить этот документ по всем правилам невозможно.

Дмитрий встретил своих родных на границе Украины, откуда они все вместе вылетели в Тель-Авив.

"Прием в Израиле оказался, мягко говоря, недружественным. Супругов сразу задержали в "Бен-Гурионе", -рассказывает адвокат. – В чем только Дмитрия и Евгению не обвиняли: в том, что они похитили Олю, что они занимаются торговлей людьми. Пограничники заявили, что знакомая Дмитрия, выславшая приглашение, является его любовницей...У задержанных забрали телефоны", - продолжает адвокат.

"Людей, бежавших из разрушенного города, лишили возможности общаться с внешним миром, возможности общаться друг с другом. Их рассадили по разным камерам. В камерах нет надлежащих условий - в них нет обогрева, нет питания для маленьких детей и кормящей матери. Дети в стрессе, они все время плачут", - рассказывает Зернопольский.

Адвокат выразил свое возмущение по поводу того, как эта история преподносилась в СМИ. И, в частности, тем, как это было рассказано на сайте NEWSru.co.il.

Он также возмущен действием сотрудников погранконтроля. "Возможно ли так принимать людей, тем более бежавших от ужасов войны? Людей, которым нужно тепло, уют и дружеское участие? По-вашему, преступники выглядят так, как Дмитрий, Евгения и их дети?", - задает он риторический вопрос.